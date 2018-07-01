طبول الكشافة الكنسية تضرب إيذانا ببدء احتفالية العائلة المقدسة

كتبت سارة علام

دقت طبول الكشافة الكنسية لتعلن بدء الاحتفال بذكرى مرور العائلة المقدسة، وذلك فى كنيسة العذراء بالمعادى.

أغلقت الشرطة الطرق المؤدية للكنيسة وفتشت الشرطة النسائية الداخلين إلى مقر الاحتفال وتأكدت من وجود الدعوات بينما تولت الكشافة الكنسية عملية تنظيم الدخول.

ونصبت الكنيسة هيكلا أمام النيل فوق السلم الذى هربت منه العائلة المقدسة، وذلك بحضور جمع غفير من الآباء الأساقفة والكهنة ومسئولى وزارتى السياحة والآثار.

كانت الكنيسة قد احتفلت بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من يونيو الماضى باحتفالية كبرى فى المتحف القبطى.