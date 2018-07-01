ضبط 57 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 47050 جنيها فى حملة بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 37 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و20 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 302 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 667 مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 47050 جنيها.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.