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الأحد، 01 يوليه 2018 09:23 م
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ضبط 3050 متهما هاربين من أحكام وتحصيل 108 آلاف جنيه بالغربية

الأحد، 01 يوليه 2018 08:47 م
ضبط 3050 متهما هاربين من أحكام وتحصيل 108 آلاف جنيه بالغربية حبس
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4 هاربين من جناية فى قضايا سرقة ومخدرات وضبط 549 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى و108 هاربين من أحكام فى المستأنف 2360 هاربا من أحكام فى غرامة و29 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 3050 وتحصيل 101641 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.


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