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ضبط 26 ألف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 01 يوليه 2018 11:40 ص
ضبط 26 ألف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة تهريب السولار - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب منتجات البترول المدعمة بالتعاون مع مديرية التموين.
 
أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين "أ ن ال" 44 سنة صاحب محطة وقود سيارات لقيامه بتصرفه فى حصة المحطة من المواد البترولية المدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء محققا أرباح غير مشروعة.
 
وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصه بالمحطه تبين استلائه وتصرفه فى كمية 10000 لتر سولار وكذا ضبط بحوزته 10000 لتر سولار.
 
وضبط "ع ال م" 41 سنة مستأجر محطة تموين سيارات ملك "من م .م .م" لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء محققا أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 6000 لتر بنزين مدعم.
 
كما اسفرت الحملة عن ضبط "ص م ع"  44 سنة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز لقيامه ببيع اسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط "ح ع ع" 39 سنة صاحب مخبز بلدى لقيامه بتجميع بطاقات تموينيه ذكية خاصة بأصحابها بغرض التلاعب فى حصص الخبز المقررة لهم لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 460 بطاقة تموينية ذكية.
 
وكذلك ضبط  "م م ال" 41 سنة  صاحب مخبز بمركز إيتاى البارود  لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 150 كيلو دقيق بلدى مدعم .
 

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