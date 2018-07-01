ضبط 2551 مخالفة تجاوز سرعة و26حالة قيادة تحت تأثير المخدرات على الطرق

كتبت : دينا الحسيني

تواصل الإدارة العامة للمرور شن حملاتها على الطرق السريعة والطرق الصحراوية وأعلى الطريق الدائرى، وتمكنت الإدارة من ضبط 6274 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2551 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و26 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 6274 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2551 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.