ضبط 115 متهما بحوزتهم 121 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية على البؤر الإجرامية

كتبت دينا الحسينى

شهدت محافظات مصر حملات أمنية مكبرة، استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية، وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى، بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ونجحت فى ضبط 115 متهما، بحوزتهم 121 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 121 قطعة سلاح نارى، بحوزة 115 متهما، من بينهم 20 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و71 فرد محلى الصنع، و 273 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة 10 خزينة لأسلحة نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة.