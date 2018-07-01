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ضبط نصف كيلو هيروين و12 ألف جنيهى مع تاجرى مخدرات بشبين القناطر

الأحد، 01 يوليه 2018 10:14 م
ضبط نصف كيلو هيروين و12 ألف جنيهى مع تاجرى مخدرات بشبين القناطر مخدر الهيروين
القليوبية-نيفين طه
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط تاجرى مخدرات بشبين القناطر وبحوزتها 550 جرام هيروين و12 ألف جنيه وميزان حساس.

تلقي اللواء اللواء مجدى السمرى مدير أداره مكافحه المخدرات إخطارا من العميد هشام الزغبى مدير العمليات بإدارة مكافحة المخدرات بقيام م ع أ 34 سنة وم ج ج من قرية الجعافرة مركز شبين القناطر بالإتجار بالمواد المخدرة.

تم إعداد كمين وألقى الرائد إسلام كساب مفتش مباحث المخدرات القبض عليهما فى سيارة نقل وبحوزتهما 550 جرام هيروين و12 ألف جنيه وميزان حساس.

اعترف المتهمان بالمضبوطات وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


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