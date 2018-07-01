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الأحد، 01 يوليه 2018 02:35 م
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ضبط سيارة محملة بـ 1000 كيلو زيت طعام مجهول المصدر فى الإبراهيمية

الأحد، 01 يوليه 2018 01:01 م
ضبط سيارة محملة بـ 1000 كيلو زيت طعام مجهول المصدر فى الإبراهيمية السيارة المضبوطه
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن الحملات مستمرة لتكثيف الرقابة التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع وكافة الأنشطة التجارية للتصدى لظاهرة الغش التجارى وضبط المخالفين.
 
 
وأوضح أنه قامت إدارة تموين الإبراهيمية بحملة تفتيشية مفاجئة برئاسة محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة وعلاء عبد الغفار رئيس الرقابة والسيد أيمن رئيس مكتب التموين، أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محمل عليها زيت طعام داخل جراكن مجهوله المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تدل على بيانات انتاجها، وتم تحرير محضر رقم 336 ضد سائق السيارة وتم التحفظ على 50 جركن معبأة زيت طعام مجهول المصدر زنه الواحد 20 كيلو بإجمالى 1000 كيلو زيت ومصادرتها تمهيدا لإعدامها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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