ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وإعادة 3 بالقليوبية

دينا الحسيني

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص ضمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وإعادة 3 سيارات أحدهما نقل مُحملة بالألبان عقب سرقتها من دائرة مركز شرطة قليوب.

البداية كانت بوصول بلاغ لوحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق ، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة نقل "مُحملة بالألبان" بمطلع منطقة منطى القادم من قرية سوارس أسفل الطريق الدائرى بدائرة المركز اعترضه أربعة مجهولين يستقلون سيارة وهددوه بأسلحة نارية واستولوا على السيارة قيادته وفروا هاربين.

وعلى الفور، وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام، أسفرت من خلال فحص خط سير هروب الجناة إلى ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة حلوان القاهرة " عقب تخلى الجناة عنها بالطريق الدائرى.

كما تم تحديد وضبط أحد الجناة ويدعى محمود.س.ع ، 28 سنة سائق ، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب ، محكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية "تبديد".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من أحمد.ص.س، 39 سنة عاطل، محكوم عليه بالحبس 5 سنوات وشهر فى قضايا "تبديد ، ضرب ، إخفاء مسروقات " وسمير.ع.إ، ، 39 سنه عاطل ، محكوم عليه بالحبس فى قضية "تبديد" ، و طه.م.ق 26 سنة عامل و منير.أ.ع، 38 سنة عاطل جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات ومتعلقات قائديها بالإكراه .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمين المذكورين عدا الأخير حال استقلالهم سيارة ملاكى ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة الواقعة بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار- سلاح أبيض"سنجة".

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بإرشادهم تم ضبط السيارة النقل بحمولتها، كما اعترفوا بارتكاب سرقة سيارتين إحداهما السيارة المستخدمة فى الحادث"مُحرر محضر بسرقتها بقسم شرطة حلوان القاهرة - والثانية نقل "محرر محضر بسرقتها بمركز شرطة الصف الجيزة " عقب تهديد قائديهما بالأسلحة المضبوطة ، وتم ضبط السيارة الأخيرة وهاتف محمول خاص بقائدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.