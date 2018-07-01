ضبط أسلحة ومخدرات وأقراص مخدرة وقضايا تموين فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 سلاح نارى منهم 1 فرد خرطوش، و1 فرد روسى وطلقة خرطوش، كما تم ضبط 40 جرام حشيش، و35 جرام هيروين، و405 قرص مخدر، وضبط 20 قطعة سلاح أبيض، و5 متهمين هاربين، و2 مراقب هارب.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 متهم هارب و8 متهمين لهم كارت معلومات جنائية، وضبط 2 مراقب هارب، وضبط 8 عناصر اجرامية كما تمكنت من ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، و4 قضية أموال عامة وضبط 10 قضايا اداب عامة وضبط 83 قضية تموينية متنوعة، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة