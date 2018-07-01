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الأحد، 01 يوليه 2018 05:37 م
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ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 01 يوليه 2018 04:10 م
ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالغربية اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربيه
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 2 سلاح نارى و2 فرد خرطوش، و7 طلقة خرطوش، كما تم ضبط 50 جرام حشيش، و62 جرام هيروين، و61 قرص  مخدر ، وضبط 15 قطعة سلاح أبيض، و5متهمين هاربين، و2 مراقب هارب.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 12عنصراجرامى من العناصر الخطرة،و7مسجل شقى خطر، و5 متهما لهم كارت معلومات جنائية، وضبط 7 قضية لعناصر إجرامية، كما تمكنت من ضبط 74 قضية تموينية متنوعة، و3 قضية أموال عامة وفحص 18 شقة مفروشة وضبط 10 قضايا اداب عامة وضبط 83 قضية تموينية متنوعة ، وضبط 259 قضية مرافق عامة تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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