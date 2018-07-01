video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وصول أهالى وأصدقاء أبطال مصر العائدين من ألعاب البحر المتوسط

الأحد، 01 يوليه 2018 08:43 م
صور.. وصول أهالى وأصدقاء أبطال مصر العائدين من ألعاب البحر المتوسط أهالى وأصدقاء أبطال مصر العائدين من بطولة ألعاب البحر المتوسط
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق


وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل عدد من أهالى وأصدقاء لاستقبال أبطال مصر العائدين من دورة ألعاب البحر المتوسط، والتى أقيمت بإسبانيا والذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة فى تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة والمقرر وصولهم بعد قليل، حاملين صور أبطال مصر والأعلام المصرية. 

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص فرق من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم

 

وفرضت سلطات أمن المطار كوردون أمنى خارج محيط صالة الوصول للعمل على تأمين أبطال مصر القادمين حتى خروجهم من دائرة المطار، كما وصلت أيضا فرقة من الفنون الشعبية لاستقبال الأبطال العائدين.

 

 
 
36483024_1839077859468922_8650885301826224128_n
 

 

36512461_1839079789468729_2639276473046794240_n
 

 

36518120_1839078296135545_5461747749537972224_n
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"رياضة البرلمان": سنكرم أعضاء البعثة المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط

البرلمان يستعد لتكريم أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. فرج عامر: شرفونا ورفعوا اسم مصر.. رئيس لجنة الشباب: البعثة حققت النجاح رغم الأموال القليلة.. ووكيل اللجنة يطالب بإنشاء مركز لإعداد أبطال أوليمبيين

العاب البحر المتوسط

مطار القاهرة

مصر للطيران

امن المطار

الجمارك




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة