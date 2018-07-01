صور.. وصول أهالى وأصدقاء أبطال مصر العائدين من ألعاب البحر المتوسط



وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل عدد من أهالى وأصدقاء لاستقبال أبطال مصر العائدين من دورة ألعاب البحر المتوسط، والتى أقيمت بإسبانيا والذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة فى تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة والمقرر وصولهم بعد قليل، حاملين صور أبطال مصر والأعلام المصرية.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص فرق من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

وفرضت سلطات أمن المطار كوردون أمنى خارج محيط صالة الوصول للعمل على تأمين أبطال مصر القادمين حتى خروجهم من دائرة المطار، كما وصلت أيضا فرقة من الفنون الشعبية لاستقبال الأبطال العائدين.