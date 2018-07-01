صور.. مهرجان "Catch The Wind Kite" فى انجلترا حافل بالعروض الموسيقية

كتب: محمد الأحمدى

اختتم الاثنين، الماضى فى موركامب شمال إنجلترا، مهرجان "Catch The Wind Kite"، بعد يومين حافلين بالفرح والبهجة والعروض الموسيقية الرائعة.

ويحتوى المهرجان على طائرات ورقية ذات أشكال وأحجام مختلفة وموسيقى حيه وورش عمل فنية وترفيه فى الشوارع، ويستمر لمدة يومين، حيث يعتبر مهرجانا سنويا على واجهة موركامب البحرية، وتمتلئ السماء بأكثر الأشكال والألوان إثارة ويأتى المواطنون من كل مكان للانضمام والمشاهدة.

ويشهد الاحتفال إطلالة رائعة على فندق Midland Hotel الشهير وعرض بعض الفنانين المحليين الرائعين، بالإضافة إلى أكشاك وورش عمل وأنشطة فنون متعددة.



الألعاب فى المهرجان



العاب المهرجان



المهرجان يشهد احتفال واسع



جانب من الألعاب فى المهرجان



جانب من الطائرات الورقية



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