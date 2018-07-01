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الأحد، 01 يوليه 2018 04:55 م
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صور.. مهرجان "Catch The Wind Kite" فى انجلترا حافل بالعروض الموسيقية

الأحد، 01 يوليه 2018 03:32 م
صور.. مهرجان "Catch The Wind Kite" فى انجلترا حافل بالعروض الموسيقية مهرجان "Catch The Wind Kite"
كتب: محمد الأحمدى
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اختتم الاثنين، الماضى فى موركامب شمال إنجلترا، مهرجان "Catch The Wind Kite"، بعد يومين حافلين بالفرح والبهجة والعروض الموسيقية الرائعة.

ويحتوى المهرجان على طائرات ورقية ذات أشكال وأحجام مختلفة وموسيقى حيه وورش عمل فنية وترفيه فى الشوارع، ويستمر لمدة يومين، حيث يعتبر مهرجانا سنويا على واجهة موركامب البحرية، وتمتلئ السماء بأكثر الأشكال والألوان إثارة ويأتى المواطنون من كل مكان للانضمام والمشاهدة.

ويشهد الاحتفال إطلالة رائعة على فندق Midland Hotel الشهير وعرض بعض الفنانين المحليين الرائعين، بالإضافة إلى أكشاك وورش عمل وأنشطة فنون متعددة.

الألعاب فى المهرجان
الألعاب فى المهرجان

 

العاب المهرجان
العاب المهرجان

 

المهرجان يشهد احتفال واسع
المهرجان يشهد احتفال واسع

 

جانب من الألعاب فى المهرجان
جانب من الألعاب فى المهرجان

 

جانب من الطائرات الورقية
جانب من الطائرات الورقية

 

سوبر مان
سوبر مان

 

طائرة على شكل كلب
طائرة على شكل كلب

 


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