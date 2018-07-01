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الأحد، 01 يوليه 2018 06:40 ص
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صور.. شرطى أمريكى يصعق رجلا أسود أعزل فى ولاية بنسلفانيا

الأحد، 01 يوليه 2018 05:37 ص
صور.. شرطى أمريكى يصعق رجلا أسود أعزل فى ولاية بنسلفانيا شرطى أمريكى يصعق شاب أسود أعزل
(رويترز)
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يخضع ضابط شرطة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، للتحقيق بعد أن ظهر فى مقطع فيديو، وهو يستخدم صاعقا كهربائيا ضد رجل أسود أعزل كان يجلس على الرصيف.

صور الفيديو أحد المارة فى لانكستر بولاية بنسلفانيا، ونشره على فيسبوك، وشاهد الفيديو منذ ذلك الحين 2.4 مليون شخص، وهذه أحدث واقعة تثير غضبا عاما فى الولايات المتحدة من استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد السود.

وقالت دانين سوراس رئيسة بلدية لانكستر فى بيان إنها "منزعجة" مما شاهدت وإن تحقيقا يجرى فى الواقعة، وذكر تقرير من مكتب الشرطة أنها أوقفت شون دي. ويليامز (27 عاما) يوم الخميس أثناء الاستجابة لاتصال بالطوارئ عن رجل يحمل مضرب بيسبول يلاحق شخصا آخر.

أحد عناصر الشرطة الأمريكية يصعق رجلا أسود
أحد عناصر الشرطة الأمريكية يصعق رجلا أسود

 

شرطى أمريكى يصعق رجل أسود
شرطى أمريكى يصعق رجل أسود

 

شرطى أمريكى يصعق شاب أسود
شرطى أمريكى يصعق شاب أسود

 

صعق رجل أسود فى أمريكا
صعق رجل أسود فى أمريكا

 


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