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الأحد، 01 يوليه 2018 12:49 م
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صور.. رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية لمستشاريها بمحافظات القناة

الأحد، 01 يوليه 2018 12:11 م
صور.. رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية لمستشاريها بمحافظات القناة دورة تدريبية لمستشارى هيئة قضايا الدولة بمحافظات القناة
كتب أحمد إسماعيل
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افتتح المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، دورة تدريبية لمستشارى الهيئة، بمحافظات القناة، بحضور محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق زكى رئيس أركان الجيش الثانى، ومدير أمن الاسماعلية، ولفيف من القيادات الشعبية، وأعضاء مجلس النواب، والمحلية بالمحافظة.

 

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وأشار المستشار يسرى مدنى الأمين العام  المساعد لقضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية، إلى أن المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، كلف المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب بقضايا الدولة ، بعقد دورة تدريبية  لمستشارى الهيئة بمحافظات القناة  للصياغة القانونية.
 
 
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رئيس هيئة قضايا الدولة

 

يُذكر أن هذه الدورة امتداداً لعمل المركز، حيث سبق عقد ثلاث دورات سابقة  بالإسكندرية لمستشاري الهيئة بمحافظات الدلتا، ودورة لمستشارى الهيئة بمحافظة القاهرة الكبرى واخرى لمستشارى قضايا الدولة بصعيد مصر والتى عقدت بمحافظة اسوان.

 

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دورة تدريبية لمستشارى هيئة قضايا الدولة بمحافظات القناة

 

وأضاف المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية، أن المستشار الجليل رئيس قضايا الدولة بدأ كلمته بتوجيه التهنئة  لشعب مصر العظيم ولقواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور العام الخامس لثورة 30 يونيو التى اخرجت مصر من الظلمات الى النور.


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