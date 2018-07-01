صور.. تايلاند تواصل البحث عن فريق كرة قدم ابتلعه كهف شمال البلاد

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)

يواصل فرق الإنقاذ فى تايلاند، اليوم الأحد، عمليات البحث عن 13 شخصا محاصرين داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى تايلاند منذ نحو 7 أيام.

وأبرزت وكالة "رويترز" جهود رجال الإنقاذ البحث عن المحاصرين، بعد أن تسربت مياه الأمطار إلى داخل كهف "ثام لوانج" بإقليم "شيانج راى"، وكان المفقودون وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم قد دخلوا إلى الكهف يوم السبت الماضى وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.

يذكر أن هطول الأمطار بغزارة يعد من الأمور الشائعة فى تايلاند، خلال الفترة بين شهرى مايو وأكتوبر، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.



الكهف الذى اختفى فيه فريق كرة القدم



تواصل البحث عن فريق كرة قدم ابتلعهم كهف



رجال الانقاذ داخل الكهف



رجال الانقاذ يواصلون البحث عن المفقودين