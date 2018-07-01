صور .. القبض على موظف بالمعاش لقيامه بالتنقيب عن بئر رومانى بمنيا القمح

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والأثار بالشرقية، اليوم، القبض على موظف بالمعاش، لقيامه بالتنقيب عن الأثار، بقطعة أرض بكفر الصعايدة، دائرة منيا القمح، وتبين أنه يقوم بالتنقيب عن الأثار وتوصل إلى بئر رومانى.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والأثار بالشرقية، عن قيام " عبد الحميد ع" 61 سنة موظف بالمعاش، مقيم كفر الصعايدة، دائرة منيا القمح،، فتم إخطار اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والأثار واللواء مصطفي أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار.

تم القبض علي المتهم، بعد إذن النيابة العامة من قبل ضباط شرطة السياحة برئاسة المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة بالشرقية، و المقدم محمود النمر وكيل مباحث السياحة والأثار، بالتنسيق مع مباحث منيا القمح، حيث تبين قيامه بالتنقيب والعثور على 4 أوانى فخارية، والوصول إلي بئر روماني، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة.