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صور.. الشرطة التركية تعتدى على مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيًا باسطنبول

الأحد، 01 يوليه 2018 07:51 م
صور.. الشرطة التركية تعتدى على مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيًا باسطنبول الشرطة التركية تفرق المسيرة
كتب محمود رضا الزاملى _ ووكالات تصوير أ.ف.ب
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هاجمت الشرطة التركية، مسيرة سنوية للمثليين والمتحولين جنسيا، واعتدت على المتظاهرين، وقد انتشرت الشرطة التركية بوسط اسطنبول اليوم الأحد، لتطبيق حظر فرض على مسيرة سنوية للمثليين والمتحولين جنسيا وأغلقت شارعا رئيسيا وفرقت مجموعات من المتظاهرين الذين تجمعوا بمحيط المكان.

وأغلق رجال الشرطة المزودون بالدروع والخوذات المداخل المؤدية إلى شارع الاستقلال حيث خطط المنظمون للمسيرة قبل أن تعلن السلطات حظرها أمس السبت استنادا إلى مخاوف أمنية بعد تهديدات من جماعة قومية متشددة.

وتجمعت مجموعات صغيرة فى الشوارع الجانبية وهى تلوح برايات ترمز للمثلية الجنسية. وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطى لتفريق مجموعة من المتظاهرين واعتقلت عدة أشخاص.

وفى الماضى جذبت مسيرة المثليين جنسيا فى اسطنبول عشرات الآلاف مما جعلها إحدى أكبر تلك المسيرات بالعالم الإسلامى لكن فى 2015 فرقت الشرطة المسيرة وفى العام الماضى حظرتها كما حظرتها هذا العام بعد تهديدات من جماعة قومية متشددة، وقال مكتب رئيس بلدية اسطنبول إن قرار المنع جاء بسبب مخاوف أمنية على المشاركين بالمسيرة والسائحين والسكان.

اعتداء الشرطة على أحد المتظاهرين
اعتداء الشرطة على أحد المتظاهرين

 

الشرطة التركية تعتدى على المتظاهرين
الشرطة التركية تعتدى على المتظاهرين

 

الشرطة تطارد المتظاهريم
الشرطة تطارد المتظاهريم

 

علم المثليين فى اسطنبول
علم المثليين فى اسطنبول

 

مسيرة المثليين فى تركيا
مسيرة المثليين فى تركيا

 

مسيرة للمثليين فى اسطنبول
مسيرة للمثليين فى اسطنبول

 

 


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