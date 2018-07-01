صور.. الداخلية تعلن القبض على لص التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

كتبت : دينا الحسيني

أعلنت وزارة الداخلية في بيان أمني لها منذ قليل عن ضبط لص من لصوص التنقيب عن الآثار عقب تنقيبه عن الآثار بقطعة أرض فضاء بمحرم بك.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة محرم بك مفادها قيام أحد الأشخاص بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض فضاء كائنة بشارع قناة المحمودية بإحدى المناطق السكنية.

ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الأسكندرية بسرعة الانتقال والفحص، وتبين أن قطعة الأرض محل البلاغ كانت تُستخدم كمخازن لدار الكتب التابعة لمديرية التربية والتعليم ، بداخلها بعض الحجرات المهجورة.

وأضافت تحريات اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية قيام المدعوعلى.س.ع، 45 سنة عاطل ، مقيم بدائرة القسم بأعمال الحفر والتنقيب داخل إحدى الحجرات ، ووجود 2 حفره قطر الواحدة منهما 2 متر بعمق 2 متر ، وعثر بجوارهما على 23 قطعة فخارية يشتبه فى كونها أثرية ، وتم ضبطه وأدوات الحفر ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم التنسي قمع مباحث السياحة والأثار و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .