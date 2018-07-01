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صور.. استمرار المظاهرات الحاشدة فى نيكاراجوا المطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا

الأحد، 01 يوليه 2018 01:11 ص
صور.. استمرار المظاهرات الحاشدة فى نيكاراجوا المطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا مظاهرات فى نيكاراجوا
ماناجوا (أ ف ب)
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شارك الآلاف، السبت بتظاهرات فى ماناجوا، وسائر أنحاء نيكاراجوا للمطالبة باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، وتحقيق العدالة بعد مقتل 20 قاصرا من بين ما مجموعه 220 شخصا، لقوا حتفهم جراء قمع موجة الاحتجاجات.

وأفاد مراسل فرانس برس، بأن 6 اشخاص على الأقل أصيبوا بجروح عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من المتظاهرين، كانوا يمرون بالقرب من مبنى تسيطر عليه مجموعة شبه عسكرية فى جنوب غرب ماناجوا.

وتظاهرة "مسيرة الزهور" هى اول تجمع حاشد منذ التظاهرة التى تم تنظيمهما فى 30 مايو تضامنا مع اهالى الاطفال والمراهقين الذين قُتلوا بأيدى قوات الامن.

وفى ماناجوا، قال مراهق يبلغ من العمر 15 عاما مقنّع الوجه ويحمل بيَد علم نيكاراجوا وبأخرى قذيفة يدوية الصنع "انا هنا لاننى اريد ان تكون نيكاراجوا حرة .

وأضاف "إنه لأمر مؤلم ان نعرف أنّ اولادا مثلى قد لقوا حتفهم، ولكن يجب ان نواصل الكفاح من اجل رحيل الديكتاتور، كما خرجت تظاهرات فى ليون (شمال) ومسايا (جنوب) بدعوة من التحالف المدنى للعدالة والديموقراطية، وهو ائتلاف من مجموعات المعارضة فى المجتمع المدني.

ونفت الحكومة النيكاراجوية أى مسؤولية عن العنف الذى تسببت به المجموعات شبه العسكرية التى تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.

وأعرب عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان فى نيكاراغو عن قلقها من الحصيلة المرتفعة لموجة الاحتجاج العنيفة، واتهم تحالف المعارضة فى نيكاراجوا حكومة أورتيجا الاثنين بانها لا تبدى "اى انفتاح او ارادة سياسية" خصوصا فى شأن الاقتراح الذى يهدف الى الدفع قدما باتجاه تنظيم انتخابات فى مارس 2019 بدلا من 2021.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الاعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 ابريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اروتيغا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.

احتجاجات نيكاراجوا
احتجاجات نيكاراجوا

 

إحدى المتظاهرات
إحدى المتظاهرات

 

اطلاق قذائف على قوات الامن
اطلاق قذائف على قوات الامن

 

جانب من احتجاجات نيكاراجوا
جانب من احتجاجات نيكاراجوا

 

جانب من الاحتجاجات بنيكارجوا
جانب من الاحتجاجات بنيكارجوا

 

جانب من العنف فى نيكاراجوا
جانب من العنف فى نيكاراجوا

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

سيدات يشاركن فى المظاهرات
سيدات يشاركن فى المظاهرات

 

فتيات يتظاهرن بالورود
فتيات يتظاهرن بالورود

 

فعاليات احتجاجية
فعاليات احتجاجية

 

متظاهر يطلق قذيفة خلال الاحتجاجات
متظاهر يطلق قذيفة خلال الاحتجاجات

 

مسيرات حاشدة
مسيرات حاشدة

 

مسيرات فى نيكاراجوا
مسيرات فى نيكاراجوا

 

مسيرات نيكاراجوا
مسيرات نيكاراجوا

 

مطاردة بين قوات الأمن والمحتجين
مطاردة بين قوات الأمن والمحتجين

 

مظاهرات بالورود
مظاهرات بالورود

 

مظاهرات نيكاراجوا بالورود
مظاهرات نيكاراجوا بالورود

 

مظاهرات نيكاراجوا
مظاهرات نيكاراجوا

 


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