صور.. احتجاجات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضد سياسة ترامب حيال الهجرة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجا على سياسيات دونالد ترامب الرئيس الأمريكى حيال الهجرة وخاصة احتجاز الأطفال فى مواقع منفصلة عن ذويهم، وخرج المئات فى المسيرات تحت شعار "الأسر تنتمى لبعضها ".

وكانت هذه المسيرات خطط لها قبل أمر ترامب، بوقف إجراءات فصل الأطفال عن آبائهم الذين يشتبه بأنهم مهاجرون بطرق غير قانونية.

وشارك عشرات الآلاف فى المظاهرات للمطالبة بإعادة لم شمل العائلات التى لاتزال تسجن ولم يتم بعد إعادة لم شمل الأسر التى تعرضت للانفصال، ويقدر عدد الأطفال الذين لا يزالون مفصولين عن ذويهم بما يقرب من ألفى طفل.



جانب من المظاهرات فى كاليفورنيا



طفل يحمل لافته منددة باجراءات ترامب ضد المهاجرين



فعاليات منددة بسياسيات ترامب



مسيرات فى كاليفورنيا