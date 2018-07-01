صنداى تايمز: تدريبات سرية لمسئولين لإدارة الأيام التالية لوفاة الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "صنداى تايمز"، إن الوزراء البريطانيين اتخذوا مسئولية التخطيط للأيام التى تلى وفاة الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا للمرة الأولى، وقالت إنهم بدءوا تدريبات سرية للتحضير لـ10 أيام حداد وطنى.

وترأس ديفيد ليدنجتون نائب تيريزا ماي، اجتماعا موسعا يوم الخميس، ضم أيضا وزير الداخلية ساجد جافيد، وأندريا ليدسوم ، زعيم مجلس العموم ؛ والوزير الاسكتلندى ديفيد مونديل.

وركز التمرين، الذى أطلق عليه اسم "قلعة دوف"، على اليوم الذى يلى وفاة الملكة، حيث تحدث الوزراء حول موعد إصدار رئيس الوزراء تصريحات علنية بشأن وفاتها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الدافع وراء هذا التمرين لم يكن المخاوف الخاصة بشأن صحة الملكة، ولكن جاء ذلك فى غضون أسبوع من غياب الملكة التى تبلغ من العمر 92 عاما عن الخدمة فى كاتدرائية سانت بول ولم تكن على ما يرام.