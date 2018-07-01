صحف الكويت تبرز تصريحات "السيسى" حول نجاحات الدولة فى ذكرى ثورة 30 يونيو

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى وجهها إلى الشعب المصرى أمس بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأنباء) - تحت عنوان (السيسى: ثورة 30 يونيو نقلت المنطقة إلى رحاب الأمن والتنمية) - "إن الرئيس السيسى أكد أن الشعب المصرى أوقف فى الثلاثين من يونيو 2013، موجة التطرف والفرقة التى كانت تكتسح المنطقة، مشيرا إلى نجاح مصر فى استكمال تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية".

ونوهت الصحيفة بإشارة الرئيس السيسى إلى أن العالم انحنى احتراما لإرادة المصريين فى ذلك اليوم، وتغير وجه المنطقة من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، إلى رحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أن السنوات العاصفة التى مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، انتجت ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهى تحديات غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد.. كما استعرض تجربة مصر فى مواجهة التحديات الثلاثة.

أما صحيفة (النهار)، فقالت تحت عنوان (السيسى: المصريون غيروا وجه المنطقة ووجهتها) "إن الرئيس السيسى اعتبر تحرك الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، غيّر وجه المنطقة ووجهتها، واصفا ثورة 30 يونيو بـ(اليوم الخالد فى تاريخ مصر)".

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أن ملايين المصريين انتفضوا فى ذلك اليوم المشهود، نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطنى إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل؛ حيث أوقفوا فى ذلك اليوم موجة التطرف والفرقة، التى كانت تكتسح المنطقة، والتى ظن البعض أنها سادت وانتصرت، لكن كان لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه التحية إلى المصريين، قائلا "شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والاحترام والتقدير فى يوم من أيامكم المجيدة، يوم أثبتم مجددا أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ".

ومن جانبها، قالت صحيفة (السياسة)، تحت عنوان (السيسى يؤكد نجاح مصر فى مكافحة الإرهاب ووقف انتشاره)، "إن الرئيس السيسى أكد نجاح مصر فى محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان، وبدعم شعبى لا مثيل له.. مشددا على أن نجاح مصر فى محاربته تحقق رغم الدعم الخارجى الكبير الذى تتلقاه جماعات الإرهاب من تمويل ومساندة سياسية وإعلامية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى شدد على أن مصر قدمت التضحيات الغالية من دماء أبنائها، ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة وحماية شعبها، بل والمنطقة والعالم كله، واصفا هذه الذكرى بـ(اليوم المشهود).

ولفتت إلى أن الرئيس السيسى شدد على أن طريق الإصلاح الحقيقى صعب وقاس، ويتسبب فى كثير من المعاناة، معتبرا أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هى أكبر وأسوأ بما لا يقاس؛ حيث أن تأجيل الإصلاح كثيرا أدى لأن أصبح حتمى وليس اختياريا، وضرورة وليس ترفا أو رفاهية، مؤكدا تقديره لإدراك المصريين ووعيهم الحقيقى بمتطلبات إصلاح بلادهم.

وبدورها، قالت صحيفة (الجريدة)، تحت عنوان (السيسى يشيد بتحمل المصريين.. ويعد بمستقبل أفضل)، "إن الرئيس السيسى حرص على توجيه التحية إلى المصريين، لتحملهم الإجراءات الاقتصادية".. وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أنه تم استكمال تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، بينما نجحت قوات الجيش والشرطة فى محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره، على الرغم من الدعم الخارجى الكبير الذى تتلقاه جماعات الإرهاب والمساندة السياسية والإعلامية.

وأضافت "كما أشار الرئيس السيسى إلى نجاح الدولة فى تحقيق أكبر احيتاطى نفدى فى تاريخها وصل إلى 44 مليار دولار بعد أن وصل احتياطى النقد الأجنبى فى يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ومعدل النمو الاقتصادى لحوالى 2%، إلا أنه حاليا وصل إلى 5.4%، فى حين أن المستهدف رفعه إلى 7% خلال السنوات المقبلة.