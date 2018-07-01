شركة مياه سوهاج: تشغيل 5 محطات للشرب خلال أيام

كتب ــ أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا ضم مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاتفاق على قيام شركة مياه الشرب بالتعاقد مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائى لمحطات مياه الشرب الجارى تنفيذها بسوهاج.

صرح بذلك اللواء محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن هذه المحطات تشمل محطة مياه إدفا وأولاد نصير السطحية بمركز سوهاج، ومحطة مياه أولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام، ومحطة مياه فاوجلي المدمجة بمركز ساقلتة، ومحطتى معالجة الحديد والمنجنيز الزهراء وام دومة بمركز طما.

وأوضح رئيس الشركة، أن الهيئة القومية لمياه الشرب تقوم بتنفيذ تلك المحطات، التى تساهم فى القضاء على ضعف المياه، وزيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه ادفا وأولاد نصير السطحية 17 ألف متر مكعب / يوم، وتخدم قرى ادفا واولاد نصير والقرى المجاورة بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه أولاد الشيخ المدمجة 2000 متر مكعب / يوم، وتخدم قرية أولاد الشيخ بتكلفة 13 مليون جنيه، وكذلك تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه فاوجلي المدمجة 2000 متر مكعب / يوم، وتخدم قرية فاوجلى بتكلفة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة معالجة حديد ومنجنيز مياه الزهراء بمركز طما، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب / يوم، وتخدم مدينة طما بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومحطة مياه معالجة حديد ومنجنيز أم دومة بمركز طما، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب / يوم، وتخدم قرية أم دومة ونجوعها بتكلفة 12.5 مليون جنيه.