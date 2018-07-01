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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة 6 متهمين بالتعدى على كمين الخصوص للمفتى

الأحد، 01 يوليه 2018 11:40 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إحالة 6 متهمين بالتعدى على كمين الخصوص للمفتى المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أوراق 6 متهمين من أصل 12 متهمًا بقضية "التعدى على كمين الخصوص"، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى قرار الإحالة.

ـ كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

نظرت المحكمة 9 جلسات فى الدعوى، وكانت أولى الجلسات فى 22 مايو 2017.

ـ ما هى التهم التى تواجه المتهمين؟

يواجه المتهمون العديد من التهم منها قتل فرد شرطة وحيازة أسلحة وذخيرة، والانضمام لجماعة إرهابية.

ـ متى تم إحالة المتهمين لفضية المفتى؟

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو قررت المحكمة إحالة 6 متهمين لفضيلة المفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامهم.

ـ من هم المتهمين الذين تم إحالتهم لفضيلة المفتى؟

والمتهمون المحالون للمفتى هم "إسلام محمد، محمد صبرى، محمد ناصر، إبراهيم عبد الظاهر، عبد الرحمن مصطفى، محمد محمود هاشم".

ـ ما هى المادة القانونية التى استخدمتها المحكمة فى إحالة المتهمين للمفتى؟

استخدمت المحكمة نص المادة 281 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى والتى نصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وكما جاء بالمادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد قررت إحالة 6 متهمين فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، لفضيلة المفتى، كما حددت جلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم على المتهمين.

 

 

 

 


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