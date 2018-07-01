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الأحد، 01 يوليه 2018 12:52 م
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سقوط 3 تشكيلات عصابية متخصصة فى سرقة السيارات بالسويس

الأحد، 01 يوليه 2018 11:27 ص
سقوط 3 تشكيلات عصابية متخصصة فى سرقة السيارات بالسويس حبس -ارشيفية
السويس- سيد نون
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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض علي 3 من التشكيلات العصابية المتهمين بسرقة 6 سيارات من داخل أحياء المحافظة.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بضبط 3 من التشكيلات العصابية المتهمة بسرقة السيارات.
 
تم ضبط التشكيل الأول المتهم بسرقة ثلاثة من السيارات بأحياء الأربعين وعتاقة والجناين،  وضبط 3 متهمين أعضاء بالتشكيل العصابي.
 
كما تمكن ضباط مباحث مديرية الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من اثنين من المتهمين سرقوا سيارة من منطقة حي الكويت بحي الأربعين، وضبط تشكيل عصابي ثالث مكون من 3 متهمين تخصصوا في سرقة السيارات من مدينة السلام ومدينة النور.

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