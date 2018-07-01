سائقو الحافلات الأمريكيون يحتجون على حرمانهم من دخول الحمام أثناء العمل

كتبت ريم عبد الحميد

تظاهر سائقو الحافلات فى ولايات "كونيكتيكت" الأمريكية، للمطالبة بالسماح لهم بالتبول أثناء العمل، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

وأوضحت المجلة أن السائقين تجمعوا فى وسط مدينة هارتفورد الأسبوع الماضى ورددوا :"نحن بحاجة للتبول"، وارتدى بعضهم حفاضات للكبار، التى يشعرون أن وظائفهم أجبرتهم على استخدامها لأنهم لا يستطيعون استخدام الحمام، وفقا لما ذكرت صحيفة "هارتفورد كورنت".

واحتج السائقون، بدعم من السياسيين المحليين فى الولاية، على شركات نقل معينة قامت بإدراج قائمة بدورات مياة محددة يزعمون أنها تضمن إتاحة للسائقين. إلا أن المحتجين قالوا إنه لا يوجد مثل هذه الضمانات، مما أدى إلى ظروف عمل غير مواتية. وتجمع المحتجون أمام المبنى الذهبى فى قلب المدينة الذى يتوقف به ما لا يقل عن 30 حافلة كل ساعة، والذى أصبح أحدث مكان يرفض استخدام السائقين لمنشأته.

ولما لم يكونوا يستخدمون حفاضات الكبار، فأن بعض السائقين يضطرون لاستخدام أكواب للتبول فيها. واعترف السائقون الذين لا يستخدمون قائمة الحمامات التى تقدمها الشركة المعنية على طول طريقهم بأنهم يقومون بالتبول فى الخارج أو يلوثون مقاعدهم.

وقال أحد السائقين لنيوزويك، إنه فى أى وظيفة أخرى، تذهب إلى دورة المياسة. لا أحد يطرح عليك أى أسئلة، وليس عليك أن تسأل أى شخص، لكن فى حالاتنا فأن الضغط لا يأتى فقط من الإدارة فى الحفاظ على الجدول الزمنى ولكن عليك أن تتذكر أن لديك 40 أو 50 شخصا خلفك.