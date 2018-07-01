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الأحد، 01 يوليه 2018 05:34 م
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ربة منزل تتهم عاملا باغتصاب ابنتها فى الدقهلية

الأحد، 01 يوليه 2018 05:05 م
ربة منزل تتهم عاملا باغتصاب ابنتها فى الدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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اتهمت ربة منزل بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية عامل باغتصاب ابنتها الطفلة واستغلال صداقته بزوجها.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس، من فتحية . ى .ر 39 سنة ربة منزل، ومقيمة عزبة صبحى التابعة لدائرة المركز، تتهم فيه مدحت ع . م 40 سنة عامل بالتعدى جنسيًا على نجلتها ه 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادى،  رغمًا عنها من الخلف مستغلا صداقته مع زوجها، مشيرة إلى أن المذكور كان يتردد كثيرًا على المكان لوجود علاقة زمالة بوالد الطفلة الذى كان يعمل معه، وبسؤال الطفلة ايدت ذات المضمون.

 

وعلى الفور تمكن الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه ولم يفسر سبب اتهامه بتلك الواقعة.

 

وبالعرض على النيابة العامة أمرت باحتجازه، وعرض الطفلة على الطب الشرعى لبيان حقيقة الأمر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10260 لسنة 2018 إدارى مركز. بلقاس.

 


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