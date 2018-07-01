رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: حان الوقت للتحرك فى جنوب السودان

نواكشوط (أ ف ب)

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فقى، السبت إلى اتخاذ اجراءات ضد طرفى النزاع فى جنوب السودان، "اللذين عودانا على عدم احترام تعهداتهما".

وقال فقى اثناء اجتماع مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقى بنواكشوط الذى يسبق قمة الاتحاد الافريقى الاحد والاثنين "الوضع فى جنوب السودان خطير والاوضاع الانسانية والامنية تزداد صعوبة. فى الايام الاخيرة وصلتنا بعض الانباء الجيدة التى اضعها للاسف بين ظفرين".

وتابع "لقد عودنا اطراف (ازمة) جنوب السودان على عدم احترام تعهداتهم. وفى الوقت الذى نكافح فيه لاسكات الاسلحة، فإن الوضع فى جنوب السودان بات لا يحتمل. وبات تمييع الجرائم امرا دارجا. حان وقت التحرك وتحمل مسؤولياتنا".

واشار فقى الى عدة اتفاقيات ولدت ميتة كان آخرها الاتفاق المبرم بين رئيس جنوب السودان سالفا كير وخصمه رياك ماشار "قبل 72 ساعة" متسائلا اذا لم يتم انتهاكه.

واضاف "يجب توجيه رسالة واضحة الى طرفى النزاع بضرورة احترام التزاماتهما. ويجب ان يتخذ مجلس الامن والسلم الاجراءات التى تفرض نفسها" موضحا ان الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) ومجلس الامن والسلم عبرا عن تاييدهما لفرض عقوبات على طرفى النزاع.