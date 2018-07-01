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رئيس الوزراء يغادر نواكشوط بعد مشاركته فى القمة الإفريقية

الأحد، 01 يوليه 2018 08:01 م
رئيس الوزراء يغادر نواكشوط بعد مشاركته فى القمة الإفريقية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
نواكشوط (أ ش أ)
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غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، اليوم الأحد ، العاصمة الموريتانية نواكشوط، عائدا إلى القاهرة ، بعد مشاركته ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى.

وكان فى وداع رئيس مجلس الوزراء بمطار نواكشوط الدولى، نظيره الموريتانى المهندس يحيى ولد حدمين ، والسفير المصرى لدى موريتانيا، وعدد من أعضاء الحكومة.

وخلال مشاركته فى القمة الإفريقية ، سلم مدبولى رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز.

 


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