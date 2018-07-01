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الأحد، 01 يوليه 2018 01:50 م
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رئيس البرلمان العربى: سنخاطب الكونجرس الأمريكى لرفع السودان من قائمة الإرهاب

الأحد، 01 يوليه 2018 01:31 م
رئيس البرلمان العربى: سنخاطب الكونجرس الأمريكى لرفع السودان من قائمة الإرهاب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى
(أ ش أ)
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أعلن رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى أنه سيتم مخاطبة الجانب الأمريكى لطلب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال السلمى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع أسامة فيصل وزير الدول بوزارة الخارجية السودانية عقب اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب - إنه تم وضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسوف تعرض على جلسة البرلمان العربى القادمة الأربعاء، حيث سيتم مصادقتها والبدء فى تنفيذها.

وأوضح أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونجرس الأمريكى بما فى ذلك رئيسا مجلس النواب والشيوخ وأعضاء ولجان الكونجرس، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربى سيقوم بزيارة للولايات المتحدة.

وقال السلمى أن هذه الخطة ليست سرية وستتم بالتنسيق مع الجامعة العربية، وبالشراكة مع البرلمان الافريقى، وسوف يزور وفد من البرلمان العربى البرلمان الافريقى لتصبح خطة مشتركة بين الجانبين.منوها بنجاح خطة منع اسرائيل من الترشح لمجلس الأمن كنموذج لنجاح التحركات العربية الجماعية.

 


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