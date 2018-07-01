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الأحد، 01 يوليه 2018 01:51 م
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دفعة ثانية من النازحين السوريين يتحركون من لبنان فى طريق العودة لبلادهم

الأحد، 01 يوليه 2018 12:25 م
دفعة ثانية من النازحين السوريين يتحركون من لبنان فى طريق العودة لبلادهم نازحون سوريون
بيروت (أ ش أ)
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انطلقت صباح اليوم الأحد، قافلة تضم 63 نازحا سوريا بداخل لبنان، يمثلون الدفعة الثانية من النازحين الراغبين فى العودة طواعية إلى بلادهم عبر الحدود البرية اللبنانية - السورية.

وتجمع النازحون السوريون الراغبون فى العودة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات السورية واللبنانية، عند نقطة (المصنع) الحدودية بانتظار الانتهاء من إجراءات عودتهم والعبور نحو الحدود السورية ومنها إلى مدينة معضمية الشام السورية.

وتضمنت القافلة مجموعة من السيارات الخاصة والحافلات، التى تحمل اللاجئين الراغبين فى العودة، وسط تأمين من الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكان الأمن العام اللبنانى قد قام يوم الخميس الماضى بتأمين عودة الدفعة الأولى من النازحين الراغبين فى العودة طوعيا إلى الأراضى السورية، وضمت 294 نازحا سوريا كانوا يقطنون مخيمات مدينة عرسال اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

 


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