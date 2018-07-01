video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خارجية السودان: أطلعنا البرلمان العربى على جهود رفعنا من الدول راعية الإرهاب

الأحد، 01 يوليه 2018 04:50 م
خارجية السودان: أطلعنا البرلمان العربى على جهود رفعنا من الدول راعية الإرهاب عمر البشير الرئيس السودانى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

قال أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بين الوفد السودانى والبرلمان العربى على عناصر خطة التحرك التنفيذية التى يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وأضاف فيصل، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البرلمان العربى، أن هذه الخطة هى مبادرة أخوية عربية صادقة لدعم السودان الذى ظل مدرجا فى هذه القائمة منذ عام 1993 ظلما وبهتانا، مضيفًا: "لقد أطلعنا اليوم البرلمان العربى على جهود المؤسسات السودانية المختلفة لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وآخر مستجدات النقاش الذى يدور الآن بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن".

 

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، على أنه تم الاتفاق مع البرلمان العربى على التنسيق المحكم لإنجاح هذه الخطة التى سيعتمدها البرلمان فى جلسته القادمة الأربعاء المقبل، بحيث يتعامل البرلمان العربى مع نظرائه من البرلمانات الإقليمية وعدد من البرلمانات الدولية وكذلك مؤسسات الرأى العام الأمريكية وذلك فى إطار الدبلوماسية الشعبية.

 

واستطرد فيصل: "من جانبنا نحن فى حكومة السودان نتخذ المسار الرسمى ونتعامل مع المؤسسات الرسمية الأمريكية ووزارة الخارجية"، مشيرًا إلى الآثار السلبية الكبيرة لهذه القائمة التى لا تطال فقط السودان بل الدول الصديقة والشقيقة خاصة الدول العربية أيضا بحكم علاقتها مع السودان.

 

وقال وزير خارجية السودان: "أطلعنا اللجنة ورئيس البرلمان على المستجدات الخاصة بالقرارات التى صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأنصفت السودان فى قضايا مختلفة مثل إزالة بعض القوانين فيما يختص بالمعاملات المالية والاقتصادية".

 

وأعرب فيصل عن ثقة حكومة بلاده فى البرلمان العربى الذى يمثل الشعوب العربية، لافتًا إلى أن تكليف عدد من المسئولين والنواب ليكونوا على اتصال مع البرلمان العربى للتنسيق بشأن تنفيذ هذه المبادرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العربى: وضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب عطل أمور كثيرة

البرلمان العربى

السودان

الارهاب

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة