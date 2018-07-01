خارجية السودان: أطلعنا البرلمان العربى على جهود رفعنا من الدول راعية الإرهاب

كتبت أسماء نصار

قال أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بين الوفد السودانى والبرلمان العربى على عناصر خطة التحرك التنفيذية التى يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف فيصل، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البرلمان العربى، أن هذه الخطة هى مبادرة أخوية عربية صادقة لدعم السودان الذى ظل مدرجا فى هذه القائمة منذ عام 1993 ظلما وبهتانا، مضيفًا: "لقد أطلعنا اليوم البرلمان العربى على جهود المؤسسات السودانية المختلفة لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وآخر مستجدات النقاش الذى يدور الآن بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن".

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، على أنه تم الاتفاق مع البرلمان العربى على التنسيق المحكم لإنجاح هذه الخطة التى سيعتمدها البرلمان فى جلسته القادمة الأربعاء المقبل، بحيث يتعامل البرلمان العربى مع نظرائه من البرلمانات الإقليمية وعدد من البرلمانات الدولية وكذلك مؤسسات الرأى العام الأمريكية وذلك فى إطار الدبلوماسية الشعبية.

واستطرد فيصل: "من جانبنا نحن فى حكومة السودان نتخذ المسار الرسمى ونتعامل مع المؤسسات الرسمية الأمريكية ووزارة الخارجية"، مشيرًا إلى الآثار السلبية الكبيرة لهذه القائمة التى لا تطال فقط السودان بل الدول الصديقة والشقيقة خاصة الدول العربية أيضا بحكم علاقتها مع السودان.

وقال وزير خارجية السودان: "أطلعنا اللجنة ورئيس البرلمان على المستجدات الخاصة بالقرارات التى صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأنصفت السودان فى قضايا مختلفة مثل إزالة بعض القوانين فيما يختص بالمعاملات المالية والاقتصادية".

وأعرب فيصل عن ثقة حكومة بلاده فى البرلمان العربى الذى يمثل الشعوب العربية، لافتًا إلى أن تكليف عدد من المسئولين والنواب ليكونوا على اتصال مع البرلمان العربى للتنسيق بشأن تنفيذ هذه المبادرة.