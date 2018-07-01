حملة مكبرة لنظافة وتجميل مستشفى الداخلة العام بدعم مجلس المدينة.. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت إدارة مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد حملة مكبرة لنظافة وتجميل المستشفى والأقسام التابعة لها بالتعاون مع قطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، حيث تضمنت أعمال الحملة إزالة القمامة والأتربة وإعادة دهان بلدورات الساحة الرئيسية والمداخل الفرعية للمستشفى وقص وتقليم الأشجار ونظافة الأقسام والعيادات الطبية .

وقال الدكتور عبد الله كامل القائم بأعمال مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفى بدءا من النظافة والتجميل وتطهير الأقسام والعيادات ومرورا برفع مستوى الخدمات الصحية التى يتم تقديمها للمواطنين واستكمالا بتوفير الظروف الملائمة لفريق الأطباء ومعاونيهم والكوادر الإدارية فى كافة الأقسام من خلال دعمهم بصورة مستمرة لتحقيق أفضل مستوى من الانجاز فى الآداء .