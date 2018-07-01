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حصاد أخبار التعليم.. امتحانات الثانوية العامة ختامها مسك

الأحد، 01 يوليه 2018 02:13 م
حصاد أخبار التعليم.. امتحانات الثانوية العامة ختامها مسك سعادة الطلاب فى ختام امتحانات الثانوية العامة
كتبت سارة الباز
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انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق، وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من آداء آخر امتحانهم لهذا العام؛ لذا تصحبكم  "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم أخبار وأحداث الثانوية العامة اليوم.

التعليم: ما تروج له صفحات الغش بتغيير درجات الطلاب بالكنترولات غير صحيح
 

 

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

التعليم: ضبط 865 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة مقابل 3 آلاف العام الماضى
 

امتحانات الثانوية العامة 

 

التعليم: فريق الغش الإلكترونى نجح فى التصدى للغش.. والإعلام نجح فى مهمته
 

الغش الإلكترونى 

التعليم: للعام الثانى امتحانات الثانوية العامة دون تسريب
 

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

 

طلاب الثانوية العامة يحتفلون بنهاية الامتحانات بـ"السيلفى" و "كأس العالم"
 

 

طلبة الثانوية العامة 

 

التعليم: ضبط 15 حالة غش اليوم بامتحان الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق
 

 

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

 

التعليم: نسبة نجاح العينة العشوائية فى كيمياء الثانوية العامة 71.4%

 

امتحانات الثانوية العامة 

 

التعليم: ضبط 7 حالات تداول أسئلة على صفحات الغش بامتحانى الجيولوجيا والفلسفة

 

غش الامتحانات 

 

التعليم: طلاب فى لجان بالقاهرة والدقهلية صوروا أسئلة الفلسفة للثانوية العامة
 

 

امتحانات الثانوية العامة 

 

التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة الأسئلة بامتحانات الفلسفة والجيولوجيا
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 

 

أولياء أمور : أسئلة بوكليت الثانوية غير معقدة وفى مستوى الطلاب

 

أولياء أمور طلبة الثانوية العامة 

 

التعليم تعلن تفاصيل آخر أيام ماراثون الثانوية العامة 2018
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 

 

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

 

طلبة الثانوية العامة 

 

التعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث والعلمى


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