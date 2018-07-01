حصاد أخبار التعليم.. امتحانات الثانوية العامة ختامها مسك

كتبت سارة الباز

انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من أداء امتحان الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق، وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من آداء آخر امتحانهم لهذا العام؛ لذا تصحبكم "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم أخبار وأحداث الثانوية العامة اليوم.

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الغش الإلكترونى

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

طلبة الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

غش الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أولياء أمور طلبة الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

طلبة الثانوية العامة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث والعلمى