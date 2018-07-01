حبس 3 أشخاص بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحفل زفاف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بقتل عامل فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء حضوره حفل زفاف أ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لحين ورود تحريات الأمن حول الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة قويسنا، يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "إ م .ع" عامل، "م ع ن" عامل مصاباً بجروح دائرية بالعضد وأسفل الإبط الأيسر، توفى متأثراً بإصابته، وتم نقل الجثة لمستشفى قويسنا المركزى، طرف ثان، "م م ع" عامل نجله "ع "،" م م ع ج" (لم يستجوبا) وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وبالفحص تبين تعدى الطرف الثانى على الطرف الأول، بسبب مشاجرة حدثت بينهم بحفل عرس، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الثالث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .