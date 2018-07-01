video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحفل زفاف بالمنوفية

الأحد، 01 يوليه 2018 01:43 م
حبس 3 أشخاص بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحفل زفاف بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قررت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بقتل عامل فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء حضوره حفل زفاف أ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لحين ورود تحريات الأمن حول الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة قويسنا، يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "إ م .ع" عامل، "م ع ن" عامل مصاباً بجروح دائرية بالعضد وأسفل الإبط الأيسر، توفى متأثراً بإصابته، وتم نقل الجثة لمستشفى قويسنا المركزى، طرف ثان، "م م ع" عامل نجله "ع "،" م م ع ج" (لم يستجوبا) وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وبالفحص تبين تعدى الطرف الثانى على الطرف الأول، بسبب مشاجرة حدثت بينهم بحفل عرس، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الثالث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 209 مخالفات مرورية وفحص 11 سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

مصرع عامل

مشاجرة

حفل عرس

مدير امن المنوفية

مركز شرطة قويسنا




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة