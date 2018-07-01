حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل آخر بغرض الاستيلاء على "توك توك"

قرر، منذ قليل، عمرو كامل وكيل النائب العام، برئاسة المستشار وائل بكر رئيس نيابة وادى النطرون، حبس سائق "توك توك"، 4 أيام لاتهامه بقتل سائق بغرض الاستيلاء على التوك توك الخاص به .

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة محمد.ع.خ، 16 سنة، طالب ومقيم قرية كفر داود بدائرة المركز يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بجرحين طعنيان بالبطن والظهر.

بسؤال والده عبدربه.خ.ا، 47 سنة، فنى كهرباء بشركة كيماويات البناء الحديث بوادى النطرون، ومقيم بذات الناحية، قرر بخروج نجله المذكور للعمل بالدراجة البخارية "توك توك" الخاصة به، وعدم عودته وعلمه بذلك من شقيق زوجته عصام.ع.ب، 42 سنة فنى بذات الشركة محل عمله، ومقيم قرية مبارك بدائرة المركز الذى أبلغه بالعثور على نجله بالحالة المشار إليها، وبسؤال الأخير قرر بمضمون ما تقدم.

وجه اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها والدراجة البخارية قيادة المجنى عليه.

أسفرت جهود فريق البحث، أن مرتكبى الواقعة، هم كل من: محمود.ص.س 20 سنة سائق توك توك، ومحمد.ا.ع، 20 سنة ومقيما عزبة الصعايدة بدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه بالاشتراك، والمتهم الثانى بدافع السرقة، حيث قاما بالإعداد مسبقاً لارتكاب جريمتهما، وأعد الثانى لذلك سلاحًا أبيض "سكين" وبتاريخ الواقعة استقلا الدراجة البخارية صحبة قائدها "المجنى عليه" من ميدان لفظ الجلاله بدائرة المركز بدعوى توصيلهما لطريق الدبلوماسيين "محل الواقعة" بدائرة المركز.

وبالطريق المُشار إليه قام الثانى بالتعدى على المجنى عليه بالسلاح الأبيض، وباغته بعدة طعنات محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وإلقائه خارج الدراجة البخارية والاستيلاء عليها ولاذا بالفرار، وأضافا بقيامهما بإيداع الدراجة البخارية لدى محمد.ع.ح، 27 سنة، موظف ومقيم حى أبو عيسى دائرة المركز "حسن النيه"، وما أن راودت الشكوك الأخير وارتاب فى أمرهما متسائلاً عن مالك تلك الدراجة قام المتهمان بالتحصل عليها منه وتركها بأحد الشوارع الجانبيه بناحية حى الزهور بدائرة المركز، خشية افتضاح أمرهما وأرشد عن "غطاء الدراجة البخارية" وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.