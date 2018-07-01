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جمهورية لوهانسك الشعبية تعلن الالتزام بنظام وقف إطلاق النار

الأحد، 01 يوليه 2018 09:49 ص
جمهورية لوهانسك الشعبية تعلن الالتزام بنظام وقف إطلاق النار القوات الأوكرانية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، أندريه ماروتشكو، أن الشرطة الشعبية لم تسجل قصف على أراضى جمهورية لوهانسك الشعبية من مساء امس.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المتحدث قوله "إن نظام الهدنة تم الالتزام به منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل (بالتوقيت الدولى) حتى صباح اليوم الأحد".

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت - يوم الأربعاء الماضى، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ اليوم.

 


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