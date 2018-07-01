جاسمين طه تقدم احتفالية "العائلة المقدسة" ووفود فنية وشخصيات عامة

كتبت سارة علام

تولت المذيعة جاسمين طه زكى تقديم حفل دخول العائلة المقدسة أرض مصر الذى تستضيفه كنيسة العذراء بالمعادى اليوم وحضرت وفود فنية بينها الفنانة رجاء الجداوى والفنانة نهال عنبر وعدد غير قليل من النواب والشخصيات العامة مثل أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق وفينيس كامل وزيرة البحث العلمى السابقة.

ونصبت الكنيسة هيكلًا أمام النيل فوق السلم الذى هربت منه العائلة المقدسة، وذلك بحضور جمع غفير من الآباء الأساقفة والكهنة ومسئولى وزارتى السياحة والآثار.

كانت الكنيسة قد احتفلت بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من يونيو الماضى باحتفالية كبرى فى المتحف القبطى.