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"تنمية الصادرات" تنظم بعثة تجارية لهولندا بمشاركة 10 شركات صغيرة ومتوسطة

الأحد، 01 يوليه 2018 01:12 م
"تنمية الصادرات" تنظم بعثة تجارية لهولندا بمشاركة 10 شركات صغيرة ومتوسطة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات
كتب إسلام سعيد
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نظمت هيئة تنمية الصادرات بعثة تجارية لمدينة روتردام الهولندية، ضمت 10 شركات مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجال الحاصلات الزراعية، واستهدفت الترويج للصادرات الزراعية المصرية للأسواق الهولندية، وذلك فى إطار مبادرة التجارة الخضراء.

 

وقالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، فى بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، أن البعثة تضمنت زيارات ميدانية لخمسة مصانع من أكبر المصانع الهولندية العاملة فى مجال الحاصلات الزراعية، واستهدفت عقد لقاءات مع مديرى ومسئولى التصدير بهذه المصانع، للتعرف على أساليب التصنيع الحديثة فى مجال الحاصلات الزراعية، لافتة إلى أن الشركات المصرية استعرضت منتجاتها وقدرتها على التصدير للسوق الهولندى.

 

وأضافت الشوربجى، أن الجانب الهولندى قام باستعراض اشتراطات ومتطلبات دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الهولندى وشهادات الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه المستوردين الأجانب عند استيراد المنتج المصرى.

 

وأوضحت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الشركات المصرية قامت، خلال البعثة، بعرض منتجاتها بقاعة خاصة بالمنطقة الصناعية بروتردام، حيث تم عقد لقاءات ثنائية (B2B) للمصدرين المصريين مع كبار المستوردين وممثلى السلاسل التجارية فى هولندا، بالاستعانة بشركة استشارية هولندية.

 

ونوهت شيرين الشوربجى، عن أن الوفد المصرى استعرض مع مسئولى وزارة الصناعة الهولندية اشتراطات الحكومة الهولندية واللوجستيات الخاصة باستيراد الحاصلات الزراعية وكيفية دخول السوق الهولندى، وكذلك طرق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى هولندا وشهادات الجودة المطلوبة، مشيرة إلى أن الجانب الهولندى أكد على أنه بدءا من عام 2020 لن يتم السماح للحاصلات الزراعية بدخول هولندا إلا بعد الحصول على شهادة (Fair Trade).

 

وقال مدحت عبد اللطيف رئيس المكتب التجارى المصرى فى لاهاى، فى كلمته أمام فعاليات الندوة التى عقدت من فعاليات الزيارة، إن العلاقات المصرية الهولندية علاقات متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصرى والهولندى على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك فرصا تجارية واستثمارية واعدة أمام مجتمعى الأعمال بالبلدين فى مختلف المجالات".

 

وبدوره، استعرض أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون الترويج والمعارض ورئيس البعثة، أهم الصادرات المصرية وطرق الزارعة فى مصر وأوجه التعاون المقترحة بين مصر وهولندا فى مجال الحاصلات الزراعية، موجها الدعوة لكبار المستوردين وممثلى السلاسل التجارية الهولندية لزيارة المصانع المصرية والمزارع الخاصة بالشركات، حيث سيتم الترتيب لهذه الزيارة خلال المرحلة المقبلة.


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