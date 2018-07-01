تنازل رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن منصبه

جنيف (أ ش أ)

تنازل الدكتور أحمد الهاملى رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن منصبه، قائلا "إنه آثر ترك فرصة للآخرين لاستكمال ما تقوم به الفيدرالية، التى تعتبر أكبر مظلة عربية لحقوق الإنسان، حيث تضم حوالى 40 منظمة ومؤسسة وجمعية من مختلف أنحاء العالم العربى وتعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان عبر قنوات التشاور مع الحكومات وصناع القرار بالمنطقة".

وأشار الهاملى - فى بيان اليوم الأحد، إلى أنه سيتفرغ لرئاسة مركز (تريندز) للبحوث والاستشارات، وهو أحد أبرز مراكز البحث بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

يذكر أن الفيدرالية العربية تأسست قبل 3 سنوات، وكان لها دور مؤثر فى تدريب المئات من الشبان العرب على أفضل آليات حماية حقوق الإنسان، وتبنت مبدأ فتح قنوات تفاهم بين المنظمات الحقوقية العربية والحكومات العربية وبين هذه المنظمات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان فى جنيف.. فيما ستعقد الفيدرالية دورة استثنائية فى جنيف لانتخاب رئيس جديد لها، وذلك على هامش المشاركة الحالية فى أعمال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف.