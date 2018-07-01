"تقصى الحقائق العراقية" تدعو المحكمة لتصويب قرارها بشأن العد والفرز اليدوى

بغداد (أ ش أ)

دعت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المعنية بخروقات الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، المحكمة الاتحادية إلى إصدار بيان خلال يومين لتصويب قرارها بشأن العد والفرز اليدوى.

وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نورى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن التفسير الجزئى من قبل الطاقم القضائى لقرار المحكمة، هو تفسير معيب وغير مقبول".

وأضاف أن التوصيات سيتم تضمينها إلى توصيات الحكومة وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية والقضاء وهيئة النزاهة والإدعاء العام.. وسنعمل على ملاحقة التزوير والمزورين.. مشددا على ضرورة أن تقوم المحكمة الاتحادية بإصدار بيان خلال هذه الأيام وقبل بدء العد والفرز اليدوى تصوب فيه قراراها السابق حول التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، توضح فيه بشكل دقيق أنها مع العد والفرز الكلى بما يقطع الطريق أمام المشككين.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عن تأييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات، الذى صوت عليه البرلمان، والذى يتضمن إعادة الفرز اليدوى لنتائج الانتخابات فى جميع العراق، ووصفت إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين بأنه "إجراء غير صحيح".

من ناحية أخرى أعلن اللواء الركن معن السعدى قائد العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب فى محافظة كركوك العراقية أن قوات مكافحة الإرهاب أحبطت هجوم انتحارى على مخازن صناديق الاقتراع جنوبى كركوك.

وقال السعدى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، "إن أبطال مكافحة الإرهاب تصدوا لانتحارى حاول اقتحام مخازن صناديق الاقتراع فى كركوك، موضحا أن الإرهابى كان يقود مركبة مفخخة وحاول اقتحام مخازن صناديق الاقتراع والمواد الغذائية إلا أن أبطال مكافحة الإرهاب وضعوا صدورهم أمام الإرهابى مما دفعه لتفجير نفسه وإحداث إصابات لدى القوات الأمنية".

وأضاف "أننا مثلما عاهدنا العراق وشعبه ومواطنى كركوك بجميع مكوناتهم سنبقى مدافعين عنهم وحامين لأرواحهم وممتلكاتهم، ولن نسمح بالتفريط بالنجاحات التى تحققت بعد تطبيق خطة فرض القانون فى كركوك".. داعيا مواطنى كركوك للتعاون والتنسيق والإبلاغ عن المظاهر السلبية.

وكانت مستشفى كركوك العام قد أعلنت عن إصابة 20 شخصا فى تفجير بسيارة مفخخة استهدف مجمع المخازن الحكومية الواقع على طريق بغداد جنوبى كركوك.