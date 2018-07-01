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تصادم سيارة ملاكى مع عربة تأمين شرطة السويس بكمين 109.. وإصابة 3 أشخاص

الأحد، 01 يوليه 2018 01:00 ص
تصادم سيارة ملاكى مع عربة تأمين شرطة السويس بكمين 109.. وإصابة 3 أشخاص حادث - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أصيب 3 أشخاص من بينهم رجل شرطة، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة شرطة بالكيلو 109 بطريق السويس - القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

 

وزار مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، المصابين بمستشفى السويس العام، ومن بينهم رجل الشرطة الذى أصيب بجرح قطعى بالرأس.

 

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة قوات شرطة تأمين الطرق بالقرب من كمين 109 بطريق السويس – القاهرة.

 

ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وجارى علاجهم بالمستشفى، وليس من بينهم حالات خطر، كما أكد مصدر طبى بالمستشفى.

 

 


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