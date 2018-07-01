ترامب: الاتحاد الأوروبى يسبب الأذى لأمريكا تجاريا بمقدار ما تسببه الصين

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد، أن الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبى "تسبب الأذى" للولايات المتحدة ، بمقدار ما تسببه الممارسات التجارية للصين.

وقال ترامب فى تصريح لشبكة فوكس نيوز "إن الاتحاد الأوروبى يسبب على الأرجح مقدار الأذى نفسه الذى تسببه الصين" للولايات المتحدة من الناحية التجارية "مع فارق أن الاتحاد الأوروبى أصغر".

وتابع ترامب أن الأوروبيين "حققوا فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بلغ 151 مليار دولار، مع العلم بأننا ننفق ثروات على الحلف الأطلسى لحمايتهم".

وأضاف "ما يقومون به بحقنا فظيع جدا، نحن جميعا نحب الاتحاد الأوروبى بشكل او بآخر" إلا أن هذه الدول "تعاملنا بشكل سىء جدا وظالم جدا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل الاتفاق مع حلفاء الولايات المتحدة ضد الصين، أجاب ترامب بالنفى.

وقال إن الأوروبيين "لا يريدون منتجاتنا الزراعية، بكل صدق لديهم مزارعوهم ويريدون بالطبع الدفاع عنهم، ونحن لا ندافع عن مزارعينا".

كما تطرق الى سوق السيارات والى تدفق السيارات الألمانية الصنع إلى السوق الأمريكية "فى حين أننا لا نستطيع نحن إدخال سياراتنا هناك".