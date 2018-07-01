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تحقيقات مقتل سائق ببولاق: المتهمون اقتادوه لمنطقة نائية بتوصيلة وهمية وقتلوه

الأحد، 01 يوليه 2018 06:25 م
تحقيقات مقتل سائق ببولاق: المتهمون اقتادوه لمنطقة نائية بتوصيلة وهمية وقتلوه جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل 3 عاطلين لسائق "توك توك" لسرقته بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن المتهمين استوقفوا المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم إلى إحدى المناطق النائية ببولاق.

 

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اقتادوا المجنى عليه إلى منطقة نائية حاولوا الاستيلاء على الـ"توك توك" الخاص بالمجنى عليه، وحينما قاومهم اعتدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعدة إصابته أسفرت أحدهم عن وفاته.

 

وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه للوقوف على ظروف وملابسات وفاته؛ فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقع.

 

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين الـ3 بقتل المجنى عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، بعدما تمكن الرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور من ضبطهم، بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك.


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