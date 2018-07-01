تحرير 209 مخالفات مرورية وفحص 11 سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن، تحرير209 مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير،44 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و41 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 6 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 149مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة، عن فحص،11 سيارة مهملة فى ميادين المحافظة خوفًا من احتوائهم على مواد متفجرة.