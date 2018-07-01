تحذيرات من عاصفة إستوائية شديدة فى جنوب اليابان

طوكيو (أ ش أ)

أفاد مسئولو الطقس فى اليابان بأن العاصفة الإستوائية (برابيرون) ستصل مساء اليوم الأحد، لمحافظة أوكيناوا فى جنوب البلاد.

وحذر المسئولون - حسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - من أن تلك العاصفة ستؤدى إلى هبوب رياح شديدة وارتفاع الأمواج.. فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية باليابان أن العاصفة (برابيرون) تم رصدها على بعد 280 كيلومترا جنوب مدينة ناها، وأنها تتحرك شمالا بسرعة 20 كيلومترا فى الساعة.

وذكرت الهيئة أن السرعة القصوى للرياح، التى تم رصدها قرب مركز العاصفة، هى حوالى 90 كيلومترا فى الساعة.