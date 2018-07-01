تجديد حبس موظف بالمعاش قتل زوجته بآلة حادة 15 يوما بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس موظف بالمعاش، وذلك لقيامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون عن بلاغ بعض الأهالى بوفاة سيدة بمنزلها .

بالانتقال والفحص تبين وفاة "س س ع " ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين اصابتها بجروح رضية بالرأس، وبسؤال زوجها " ع ع أ "بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيامه بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بأداة حادة "قطعة حديدية"، وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.