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الأحد، 01 يوليه 2018 09:19 م
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بعثة مصر المشاركة ببطولة العاب البحر المتوسط تصل القاهرة

الأحد، 01 يوليه 2018 08:53 م
بعثة مصر المشاركة ببطولة العاب البحر المتوسط تصل القاهرة بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط
كتب محمد طنطاوى
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل، بعثة مصر المشاركة فى دورة العاب البحر المتوسط (تراجونا 2018)، والتى أقيمت بإسبانيا، والذين حصلوا على عدة ميداليات ومراكز متقدمة فى تنس الطاولة وألعاب القوى والملاكمة.

 

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتخصيص فرق من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم

 

وقامت سلطات أمن المطار بفرض كردون أمنى خارج محيط صالة الوصول للعمل على تأمين أبطال مصر القادمين حتى خروجهم من دائرة المطار، كما وصلت أيضا فرقة من الفنون الشعبية لاستقبال الأبطال العائدين.

 

الجدير بالذكر أن مصر حصدت 45 ميدالية فى دورة العاب البحر المتوسط، 16 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، محتلة المركز الخامس.

 
 
 

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