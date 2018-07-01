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بث مباشر.. التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا فى ختام امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 01 يوليه 2018 01:00 م
بث مباشر.. التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا فى ختام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى
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عقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مؤتمرا فى ختام ماراثون امتحانات الثانوية، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم.

واستعرض رضا حجازى، خلال هذا المؤتمر، حصاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وإجمالى أعداد الطلاب الذين امتحنوا هذا العام، وإجمالى عدد المعلمين الذين شاركوا فى أعمال الثانوية العامة، وإجمالى أعداد اللجان التى استقبلت الطلاب، وكذلك أعداد الحالات التى تم ضبطها داخل لجان الامتحانات متلبسة بواقعة غش أو تصوير امتحان أو حيازة موبايل والعقوبات التى تم تطبيقها عليها.


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الثانوية العامه

امتحانات الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة 2018

وزارة التعليم

رضا حجازي




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